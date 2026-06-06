Colapinto fue irregular en Mónaco y largará en la mitad de la parrilla
Clasificó a la Q2 pero no pudo pasar a la siguiente instancia, por lo que largará desde el puesto 14. Kimi Antonelli, el líder del campeonato, fue el más rápido.
La espectacular clasificación que se vivió el sábado en el circuito de Mónaco dejó a Franco Colapinto en el decimo cuarto lugar de la grilla de largada de la nueva carrera de la Fórmula 1 que se disputará el domingo en el principado.
El piloto argentino hizo una clasificación en la que fue de menor a mayor y luego de mucho trabajo pasó el primer corte; aunque en el segundo quedó un poco retrasado y estará en la mitad de la parrilla para la carrera central, que comenzará a las 10 de la mañana del domingo.
El italiano y líder del campeonato Kimi Antonelli terminó primero en la clasificación gracias a su vuelta de 1:12,051. La primera fila la completará el neerlandés Max Verstappen.
Más Noticias