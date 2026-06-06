Colapinto fue irregular en Mónaco y largará en la mitad de la parrilla

La espectacular clasificación que se vivió el sábado en el circuito de Mónaco dejó a Franco Colapinto en el decimo cuarto lugar de la grilla de largada de la nueva carrera de la Fórmula 1 que se disputará el domingo en el principado.

El piloto argentino hizo una clasificación en la que fue de menor a mayor y luego de mucho trabajo pasó el primer corte; aunque en el segundo quedó un poco retrasado y estará en la mitad de la parrilla para la carrera central, que comenzará a las 10 de la mañana del domingo.

El italiano y líder del campeonato Kimi Antonelli terminó primero en la clasificación gracias a su vuelta de 1:12,051. La primera fila la completará el neerlandés Max Verstappen.