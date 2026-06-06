  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

15°SAN LUIS - Sabado 06 de Junio de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

15°SAN LUIS - Sabado 06 de Junio de 2026

EN VIVO

Fórmula 1

Colapinto fue irregular en Mónaco y largará en la mitad de la parrilla

Clasificó a la Q2 pero no pudo pasar a la siguiente instancia, por lo que largará desde el puesto 14. Kimi Antonelli, el líder del campeonato, fue el más rápido.

Por redacción
| Hace 4 horas

La espectacular clasificación que se vivió el sábado en el circuito de Mónaco dejó a Franco Colapinto en el decimo cuarto lugar de la grilla de largada de la nueva carrera de la Fórmula 1 que se disputará el domingo en el principado.

 

 

El piloto argentino hizo una clasificación en la que fue de menor a mayor y luego de mucho trabajo pasó el primer corte; aunque en el segundo quedó un poco retrasado y estará en la mitad de la parrilla para la carrera central, que comenzará a las 10 de la mañana del domingo.

 

 

El italiano y líder del campeonato Kimi Antonelli terminó primero en la clasificación gracias a su vuelta de 1:12,051. La primera fila la completará el neerlandés Max Verstappen.

 

 

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo