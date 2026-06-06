Miedo en un barrio: atacaron a un chico a la salida de un mercadito

Un hecho muy confuso, todavía en etapa de investigación, sucedió en el barrio Mirador del Portezuelo, en el su de la ciudad de San Luis, cuando un joven que salía de un comercio al que fue a comprar fue atacado por dos hombres que iban en una camioneta blanca.

Todavía la familia del muchacho no logra definir cuál fue la razón del ataque, “si un robo, un intento de secuestro o alguna bronca vieja, pero estamos con mucho miedo”, dijo un familiar del joven.

El hecho sucedió el viernes a la noche en las calles del barrio en el momento en que el chico salió de un comercio ubicado en la manzana 27 con una bolsa en la mano. En las cámaras de vigilancia de los vecinos quedó registrada la situación y se ve a la víctima caminando en el momento en que la camioneta se detiene a su lado.

Allí dos hombres se bajaron del rodado, se acercaron a su objetivo y lo intentaron atrapar. “Afortunadamente, el chico reaccionó y logró huir a tiempo”, aseguraron las fuentes consultadas. En el video se ve al asustado cliente ingresar nuevamente al comercio de donde había salido para pedir ayuda.

El hecho de inserguridad no es aislado en el barrio Mirador del Portezuelo, donde los vecinos aseguraron que la situación “es terrible” debido a los constantes robos y conflictos que viven con la delincuencia.