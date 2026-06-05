Le robaron a un estudiante la moto comprada hace dos semanas con plata de las estampillas

Este viernes a la madrugada, los dueños de lo ajeno le causaron un gran daño a un joven. Le robaron la motocicleta que había comprado con sus ahorros y las estampillas escolares. Este hecho se suma a la seguidilla de hechos de esta naturaleza y que en su mayoría no han sido resueltos como el que aconteció hace poco en la Villa Deportiva.



“El jueves alrededor de las 22:00 fui a la casa de mi novia y me quedé porque hoy tenía actividades. A las 10:00 fui a buscarla y la moto no estaba. También se llevaron el caso”, relató Darío, dueño de la moto en medios radiales.



Comentó que todo indica que la robaron alrededor de las 3 de la mañana porque un tío de la novia le advirtió que a esa hora estaba abierto el portón de la cochera. Lamentablemente ninguno de los vecinos de los departamentos escuchó o vio algo extraño. Ahora buscan una pista en las cámaras de seguridad de los comercios aledaños.



El vehículo sustraído es una Motomel Serie 2 negra con calcomanías rojas. El casco es marca Vértigo, sin visor. “Hace dos semanas que mi hijo se compró la moto, con el dinero de sus estampillas, necesitamos que nos ayuden a recuperarla”, expresó indignada Verónica, mamá del chico damnificado.



Pidió que quienes pueden aportar algún tipo de información se comuniquen al 2665 022943 y al 2665 274344. La patente es A 099 FDZ