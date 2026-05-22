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Hecho escandaloso

Fue a la Villa Deportiva y le robaron la moto: la dejó donde "había seguridad"

Fue el jueves a la noche en el complejo de canchas. Con total impunidad, los ladrones se llevaron una moto negra con detalles turquesas. La madre del dueño de la moto fue hasta el lugar y le admitieron que las cámaras no funcionan. Mirá el video. 

Por redacción
| Hace 1 hora

Un joven entró a la Villa Deportiva de San Luis a hacer sus entrenamientos, pagó la entrada y dejó la moto en el estacionamiento oficial  y con todas las medidas de seguridad. A la hora y media, cuando se disponía a volver a su casa, se encontró con la desagradable novedad. “Se la robaron de un lugar que supuestamente estaba custodiado”, cuestionó uno de los amigos del joven.

 

 

Poco después su madre de chicos se presentó en la Villa Deportiva y le pidió al encargado que estaba en ese momento que se hiciera cargo de la situación. "Hace una semana que las cámaras de seguridad no funcionan y todavía no la arreglamos", reconoció el funcionario. El diálogo fue filmado y se  viralizó rápidamente.

 

 

Las quejas de los usuarios son numerosas por el monto que pagan de alquiler para usar las canchas y porque las medidas de seguridad que se toman al ingreso -donde piden datos y patentes- no tienen efecto.

 

 

A través de las redes sociales y en medio de una gran amargura, el futbolista le pidió a la población ayuda para encontrar su medio de movilidad. Quienes tengan información deben llamar al 2664172380.

 

 

La patente es A269MDP

 

 

 

 

 

 

 

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