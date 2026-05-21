El cartel que incomodó a Poggi en una entrega de escrituras

Durante un acto de entrega de escrituras en la ciudad de Villa Mercedes, lo que el oficialismo provincial pretendía capitalizar como un logro de gestión se convirtió en un momento de fuerte contraste político. Rubén Lemos, óptico y abogado, asistió al evento acompañado por su familia y decidió expresar su convicción de una manera muy particular: al recibir su documentación de manos del gobernador Claudio Poggi, exhibió un cartel que reivindicaba las gestiones de Alberto y Adolfo Rodríguez Saá como los verdaderos ejecutores de las políticas de vivienda.



El instante, que quedó registrado en una fotografía que se viralizó rápidamente en las redes sociales, mostró la indisimulable incomodidad del mandatario actual ante un mensaje que expuso el valor de la obra pública frente al actual escenario de ajuste.



En declaraciones a El Diario de la República, Lemos explicó cuáles fueron las motivaciones que lo llevaron a realizar esta acción en pleno escenario. "Yo veía que el gobernador actual se adjudicaba permanentemente obras que beneficiaban a nuestra gente, y sabía que eran obras de gestiones anteriores. Entonces se me ocurrió no dejar pasar esto, porque quería hacer notar que las obras habían sido ejecutadas en su momento por Adolfo y después por Alberto", manifestó.



El vecino enfatizó que en ningún momento buscó generar una situación violenta, sino ejercer un reconocimiento legítimo y pacífico. "Se me ocurrió de esa manera, sin faltar el respeto. Simplemente, como dice el cartel, yo agradezco las políticas públicas que llevaron adelante en la provincia y que inauguraron el bienestar en nuestra provincia, con muchas más cosas que las casas", detalló Lemos. "Se lo estaba adjudicando Poggi... Poggi no ha hecho nada. Entonces, esa fue mi motivación fundamental".



Al describir cómo se vivió ese tenso segundo cara a cara con el mandatario provincial, relató: "Yo no lo hice de forma artera, o sea, no lo hice caer en una trampa. Yo simplemente, cuando me entregan la escritura, saco el cartel... y digo que agradezco las políticas públicas de Alberto y Adolfo".



Según Lemos, uno construyó la vivienda y el otro facilitó la titularidad. "Cuando Poggi ya estaba al lado mío, se lo muestro al cartel. Y él, bueno, leyó, sonrió, me pegó unas palmaditas en la cara y siguió. Pero realmente no vi un mal gesto así de violencia o de algo", aclaró.



A pesar de la aparente calma obligada del gobernador, la reacción del entorno no se hizo esperar. Lemos denunció que varios funcionarios gubernamentales reaccionaron con nerviosismo e intentaron retirarlo del lugar.



"Obviamente en alguna medida lo incomodó... Algunos funcionarios gritaban 'saquenló, saquenló' y algunos vinieron y me trataban de irresponsable, que no era el lugar", rememoró, señalando que la primera fila del acto estaba colmada de autoridades que presenciaron toda la secuencia.



"Al principio me agarraron del brazo como para sacarme, cosa que yo le pedí que no me toquen, y con cuidado y tranquilidad fui saliendo".

Finalmente, Lemos reafirmó su postura ideológica y su deseo de que la provincia recupere la senda del desarrollo social que, según considera, se ha perdido con las nuevas directrices económicas.



"Nuestra provincia creció gracias a un proyecto político que yo quiero que vuelva, ese proyecto político de bienestar. Yo reconozco y milito por la conducción de Alberto, lo apoyo a Alberto, quisiera que sea nuevamente gobernador", concluyó, manifestando su rechazo al actual rumbo político y económico de la gestión.