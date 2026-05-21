El ajuste presupuestario dejó a la V Brigada Aérea sin los cazas A-4AR

La onda expansiva de los recortes presupuestarios dispuestos por el gobierno nacional, alcanzó a la “Brigada Heroica” de Villa Mercedes. Con mucha tristeza llegó la medida de la desprogramación definitiva y el retiro del sistema de armas A-4AR Fightinghawk.

La disposición golpeó a una base con fuerte carga simbólica debido a que la V Brigada Aérea es cuna de los “Halcones”, que protagonizaron misiones de combate históricas durante la Guerra de Malvinas.

El ajuste presupuestario nacional de mayo de 2026 impactó de forma directa y quedó oficializado mediante la Decisión Administrativa 20/2026, que aplicó una reducción de $16.500 millones a las partidas de alistamiento operativo, mantenimiento y equipamiento de la Fuerza Aérea Argentina.

El brigadier general Gustavo Valverde detalló que sostener logísticamente estos cazas se volvió “insostenible” bajo las nuevas limitaciones financieras. La baja deja a la unidad sin su principal vector de defensa aérea luego de más de 30 años de servicio.

Fuentes castrenses y analistas señalan que el recorte afecta múltiples niveles de la brigada. El freno a los recursos del Programa 16 bloquea la adquisición de herramientas de capital, repuestos esenciales y la modernización de los talleres.

Además, advierten que la poda presupuestaria alcanza al dinerdo destinado al corriente de las bases, lo que tensa el pago de servicios básicos como luz y gas y la provisión de raciones de comida para los soldados.

Otro efecto señalado es el éxodo de personal técnico. La brecha salarial con el sector privado y la falta de horas de vuelo desalientan, según las mismas fuentes, la retención de pilotos y mecánicos calificados.

La quita total al sector de Defensa asciende a más de $49.000 millones, cerca de 35 millones de dólares, y afecta el desarrollo logístico de las tres fuerzas del país.