San Luis: buscan una familia para dos hermanas de 11 y 12 años

Dos hermanas de 11 y 12 años esperan ser adoptadas en San Luis. A través de una convocatoria pública impulsada por el Ministerio Público de la Defensa y el Registro Único de Postulantes para Adopción (RUA), se busca personas solas, parejas o matrimonios dispuestos a acompañarlas en un proyecto de vida basado en el cuidado y el respeto.

Actualmente las niñas se encuentran en un dispositivo de cuidado, están escolarizadas y reciben acompañamiento de equipos profesionales que trabajan en el fortalecimiento de sus vínculos.

“Tienen el deseo de poder crecer en una familia estable, con afecto y cuidados”, explicó el coordinador general del RUA, Federico Gorchs Vilchez.

La convocatoria está orientada a familias que puedan sostener el proceso con compromiso, paciencia y disponibilidad afectiva.

Desde el RUA remarcaron que la prioridad es que ambas hermanas permanezcan juntas. No obstante, indicaron que no se descarta la adopción individual si se garantiza la preservación del vínculo entre ellas.

Para resguardar la intimidad de las niñas, la información detallada se brinda únicamente en entrevistas personales. Los interesados pueden acercarse a las sedes del RUA en la provincia o iniciar el contacto por correo electrónico.

En San Luis capital, la oficina funciona en 9 de Julio 934; en Villa Mercedes, en Lavalle, extremo sur del Parque Costanera Río V; y en Santa Rosa, en el juzgado Multifuero sobre Autopista 55, Serranías Puntanas.

También se puede solicitar información a través de los correos: regadopsl@justiciasanluis.gov.ar, regadopvm@justiciasanluis.gov.ar y regadopcon@justiciasanluis.gov.ar.