Ministerios, propaganda y coalición rota: el fuerte diagnóstico sobre la gestión de Poggi

La Cámara de Senadores de la provincia se convirtió en el escenario de un duro cruce político tras el rechazo del Bloque Justicialista al proyecto de ley que busca reformular la estructura del Poder Ejecutivo.



El encargado de fundamentar la postura opositora fue el senador Hugo Olguín, quien argumentó que la propuesta oficialista lejos está de buscar la austeridad, calificándola en cambio como una "confesión tardía" de los desmanejos de la administración de Claudio Poggi.



Según el legislador, el achique de áreas responde exclusivamente a la disminución de los fondos de la coparticipación y no a un plan de eficiencia.



En su discurso, Olguín repasó los primeros pasos de la actual gestión puntana para desmontar lo que consideró un relato oficial. Recordó que a finales de 2023 el oficialismo intentó emitir deuda por $150.000 millones y desdobló el pago de los sueldos públicos argumentando una supuesta quiebra.



Sin embargo, el senador contrapuso los datos oficiales del Tribunal de Cuentas, que constató un balance positivo de más de $93.000 millones al terminar 2023 y un superávit de $212.000 millones al cierre del ejercicio 2024. Para el legislador, los fondos existían y las medidas de fuerza respondieron a una estrategia política para justificar el ajuste sobre la población.



Estructura política y millonarios fondos en pauta



Las prioridades presupuestarias del Gobierno fueron otro de los ejes centrales de la argumentación opositora. El senador denunció que entre los años 2025 y 2026 se inyectaron más de $25.000 millones a la comunicación institucional, en un contexto provincial crítico donde el salario real del sector docente sufrió una caída del 40,4%, posicionándose como el retroceso salarial más agudo de todo el país.



Por otra parte, Olguín puso el foco en la disolución de la Secretaría de Ética Pública, vinculándola directamente con la situación judicial de su anterior responsable, quien se encuentra imputado por el presunto desvío de una cosecha de maíz valorada en casi dos millones de dólares.



El legislador criticó que se elimine dicha cartera por ley sin abrir auditorías previas ni exigir una rendición de cuentas clara. Asimismo, apuntó que dependencias como Ciencia e Innovación, Ambiente y Vinculación Interjurisdiccional fueron creadas originalmente de forma artificial para cumplir con los compromisos y el reparto de cargos entre los aliados de la coalición de gobierno.



Poderes delegados y rechazo en la votación



Finalmente, la bancada peronista alertó sobre el peligro de otorgar superpoderes al Ejecutivo para dar de alta nuevos organismos mediante decretos, lo que invalidaría en la práctica el ajuste del 30% que promociona la gestión actual.



Olguín sentenció que esa rebaja funciona meramente como un anuncio mediático y carece de peso jurídico real. Al ratificar que el peronismo votará en contra de la normativa, el senador concluyó de forma tajante: “No votamos el ajuste de los que ya ajustaron a los que menos tienen”.

