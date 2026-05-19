Le robaron la bici a una ciclista de alta competencia y trata de recuperarla

Competidora de primer nivel, representante de la provincia en carreras internacionales, Luján Horr tiene por estos días un objetivo que, lamentablemente, no es deportivo. La joven quiere recuperar la bicicleta de competición que le robaron el domingo a la madrugada de su casa del barrio Félix Bogado, en el sur de la ciudad.

El rodado es marca Rower, color azul marino con la horquilla negra, con equipaje de alto rendimiento y es talle 52. “Es la única en la provincia con esas características”, dijo Luján, preocupada por el tiempo que pasa y su vehículo de competencia sigue sin aparecer.

Pero hay una esperanza que hace que la joven deportista continúe la búsqueda con la templanza de las ganadoras. De su casa, el domingo, se robaron tres bicicletas y dos aparecieron al día siguiente en una vivienda del barrio San Luis 26.

Los ladrones vendieron una de las bicis robadas por 60 mil pesos y a la otra la cambiaron por droga, según pudo saber Horr tras la recuperación de los rodados. Queda por encontrar la Rower, con la que entrena cada vez que sus estudios la dejan y con la que pensaba correr la Gran Fondo que se disputará en San Luis en diciembre.

La joven deportista confía en el personal de la Comisaría 3° que encabeza la búsqueda y que “me mantiene informada en todo momento de los movimientos que hacen”.

Luján, de 20 años, es una ciclista de la provincia que con mucho esfuerzo hace su camino en el deporte de alto nivel. Hace unos años fue parte de la delegación sanluiseña en los Binacionales de Chile y muchas veces corrió en otros lados con la bicicleta que ahora busca. “Siempre dejamos en alto a San Luis”, dijo orgullosa.

Cualquier dato que se pueda aportar sobre la ubicación de la bici debe compartirse al 266 485-3187.