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Rumbo a las elecciones

Principios y Valores lanza la candidatura de Fernando Pastor a gobernador

El médico cardiólogo presentará sus propuestas para San Luis en Villa Mercedes, en un acto político que contará con la participación especial de Guillermo Moreno.

Por redacción
| Hace 1 hora
Fernando Pastor, el hombre que irá por la gobernación de San Luis a instancias del partido de Guillermo Moreno.

El escenario político de San Luis comienza a delinear sus propuestas de cara al futuro. El partido Principios y Valores realizará el próximo viernes 22 de mayo, a las 20:00, el acto oficial de lanzamiento de la campaña a gobernador para el año 2027 del doctor Daniel Fernando Pastor. El encuentro tendrá lugar en el salón SMATA, ubicado en la calle Chacabuco 502 de Villa Mercedes.  

 


La jornada contará con un fuerte respaldo nacional gracias a la visita del dirigente peronista Guillermo Moreno, actual presidente de la fuerza política a nivel país. Según informaron desde la organización, el evento estará abierto a trabajadores, jóvenes, profesionales, comerciantes, productores y militantes.  

 


"San Luis merece volver a crecer desde la producción, el trabajo y la dignidad de su pueblo", destacaron desde el espacio.  

 


Con ese lema como bandera, la convocatoria busca consolidar una alternativa política para los puntanos basada en la cultura del trabajo, la producción y la justicia social. 

 

 

Fernando Pastor es el candidato de Guillermo Moreno en la provincia. 

 


Durante el acto se expondrán diversas propuestas estratégicas pensadas para alcanzar la recuperación productiva, social y económica de toda la provincia.  

 


Un perfil volcado a la comunidad

 


Fernando Pastor es un reconocido cardiólogo de profesión que ha desarrollado gran parte de su vida al servicio de las familias de San Luis. 
Desde la organización destacan que su vocación se construyó en el ámbito de la medicina bajo los valores del cuidado de las personas, la solidaridad y el compromiso social, los cuales ahora busca proyectar en su plataforma política.  

 


Por su parte, la intervención de Guillermo Moreno aportará un análisis sobre la actualidad política y económica de la Argentina, reforzando las banderas partidarias de soberanía política, independencia económica y justicia social. 
 

 

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