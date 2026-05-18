Un policía federal entregó balas en una universidad a la persona equivocada

Es difícil determinar qué fue más confuso: el hecho que el jueves pasado alteró la paz de la comunidad educativa de la Universidad Católica de Cuyo o el comunicado que emitió la Fiscalía Nº 4, que tomó intervención en el hecho y que intentó explicar las razones del archivo de la causa.

El hecho que se investigó comenzó cuando un policía federal dejó en el buzo de una alumna que estaba rindiendo un examen una bolsa con balas. "Tengo unos caramelos para tu papá", le habría dicho.

Según explicó el organismo judicial, “la conducta desplegada por el sindicado –un policía federal de 57 años- no constituyó delito alguno”, sino que fue una confusión respecto de la persona que debía recibir las municiones.

Al parecer, el agente federal debía entregar el peligroso envío a otra joven muy parecida físicamente a quien las recibió. La destinataria real de las balas era otra estudiante, hija de un policía, que debía llevárselas a su padre.

De acuerdo a lo que se intuye en el comunicado, la fiscalía no encuentra accionar irregular en el hecho de que un oficial de la Policía Federal transporte las municiones y las deposite en un lugar que no corresponde, como el buzo de una persona a la que no conoce y en un ambiente estrictamente académico.

En el mismo documento que ordenó la liberación del acusado, la Fiscalía remitió las actuaciones al Juzgado Penal Juvenil y Contravencional, “a los fines de que determine la existencia o no de contravención en el hecho investigado”.