La advertencia de una jueza a un acusado en tono de reto: "No se las ingenie con nada"

La sensación que quedó entre los participantes de la audiencia en la que se otorgó la prisión domiciliaria a un hombre acusado de hostigar y de mandar a matar a su ex pareja fue que el beneficio era excesivo. Acaso por eso, la jueza que intervino en la causa, Agustina Dopazo Samper, se dirigió personalmente al encausado y le habló como si le hablara a un niño al que está retando.

“Tiene prohibición por cualquier medio de acercarse a la víctima. No se las ingenie con nada, porque con lo que usted se las ingenie vuelve al Servicio Penitenciario”, le advirtió la magistrada al imputado. Aunque no haya querido extenderle el beneficio, Dopazo Samper no tuvo más alternativas ante el acuerdo al que llegaron el defensor, Héctor Zavala Agüero, la fiscal de instrucción, María Delia Bringas y la defensora de niñez, Belén Suárez.

En otro tramo de su discurso hacia Wilson Sánchez, el acusado, la jueza le recordó que los delitos que se le imputan son “muy graves” y que la causa continúa con su trámite. “Es lo mismo que si estuviera en el servicio penitenciario, pero en su domicilio”, agregó.

En efecto, a Sánchez se lo acusa de hostigar y amedrentar a su ex pareja tanto personalmente como por redes sociales, donde usó perfiles falsos para enviar mensajes intimidatorios; o billeteras virtuales, desde donde hizo transferencia de dinero para mantener contacto con la mujer. Además, al hombre se lo indica como el responsable de publicar fotos e información personal de la mujer y de intentar mantener contacto aún con una orden de restricción vigente.

Pero el punto más grave, y el que vuelve más polémica la decisión, es el que señala que Sánchez habría realizado una oferta de dinero a otro hombre para que atente contra la vida de la víctima.

Para evitar que la decisión se vuelva una mancha en su contra, la jueza le dejó en claro al acusado que no podrá salir de la vivienda “bajo ninguna circunstancia” que no sea la estrictamente laboral. El defensor tendrá que informar semanalmente horarios, lugares y formas de trabajo, que serán controlados por el Instituto de Reinserción Social.

Como si no fuera suficiente tantas advertencias, Dopazo Samper hizo especial énfasis en la “prohibición absoluta” de contacto con la denunciante y sus hijas por cualquier medio y durante seis meses.

Además, tanto Sánchez como su víctima van a tener un dispositivo dual de control, cuyo funcionamiento también fue explicado por la jueza al imputado de manera directa y con el mismo tono de reprimenda. “Usted va a tener un dispositivo, la víctima va a tener otro. Si ustedes se acercan, eso repercute en el centro informático de la Policía, salta la señal y se nos informa”, señaló.

La prisión domiciliaria fue solicitada por la defensa tras asegurar que las principales pruebas de la investigación ya se habían producido mientras el acusado estaba en prisión.

Zavala Agüero aseveró que su defendido trabaja en una empresa de seguridad que le mantuvo su empleo pese a la temporada que pasó tras las rejas y que durante la domiciliaria estará bajo el control de su madre.

“Esto es una oportunidad, una sola vez”, le dijo la jueza a Sánchez antes de terminar la audiencia y previo a que el imputado se fuera a su casa.