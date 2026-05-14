Errores de Assat Alí hicieron caer la acusación más grave contra Mourelle

La causa por la muerte del delivery Yonathan Valera Salazar volvió varios casilleros hacia atrás y dejó al descubierto una serie de errores procesales que terminaron por beneficiar al imputado, Mariano Mourelle Machado. El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso presentado por la querella y dejó firme la nulidad de la acusación por homicidio simple con dolo eventual, una decisión que expone el fracaso de la estrategia impulsada por el fiscal de instrucción Francisco Assat Alí.

La resolución del máximo tribunal provincial no discutió si Mourelle actuó con dolo eventual o si se trató de un homicidio culposo. El problema fue anterior: la acusación quedó mal construida desde el punto de vista técnico y procesal. El Tribunal de Impugnaciones ya había advertido que durante el avance del expediente se modificó la base fáctica del caso para intentar sostener una imputación más grave, con lo que se vulneró el derecho de defensa del acusado.

Esa observación terminó siendo determinante. La acusación impulsada por Assat Alí quedó anulada y la causa deberá regresar a la etapa de control de acusación para volver a empezar parte del recorrido judicial. El juicio oral, que ya tenía fecha prevista para octubre de 2026, quedó suspendido.

El traspié judicial deja bajo cuestionamiento el manejo de la investigación por parte de la Fiscalía. El expediente comenzó como un homicidio culposo agravado por conducción imprudente y supuesto intento de fuga, pero luego la acusación intentó escalar hacia un homicidio simple con dolo eventual sin lograr consolidar una estructura jurídica sólida y consistente.

Fuentes judiciales consultadas señalaron que uno de los principales problemas fue la falta de coherencia entre la imputación inicial y la teoría del caso que se intentó sostener después. Esa desprolijidad procesal abrió la puerta para que la defensa atacara la acusación y lograra hacerla caer.

El fallo también deja expuesto otro punto sensible: la utilización de recursos procesales que terminaron siendo rechazados por cuestiones técnicas elementales. El Superior Tribunal sostuvo que la casación presentada por la querella no estaba dirigida contra una sentencia definitiva, un requisito indispensable para habilitar esa instancia. En otras palabras, la discusión nunca llegó al fondo porque el planteo ni siquiera superó el filtro formal.

La consecuencia práctica es contundente. La acusación más grave quedó sin efecto, el proceso se retrasó otra vez y Mourelle quedó, al menos por ahora, más cerca de enfrentar una imputación considerablemente más leve que la que pretendían sostener los familiares de la víctima.

El caso, que había generado fuerte conmoción pública por la muerte del joven repartidor sobre avenida Héroes de Malvinas, ahora deberá volver a discutirse desde una etapa previa por errores que, lejos de fortalecer la acusación, terminaron debilitándola.