Lo detuvieron en la Católica tras entregarle municiones a una alumna

Un hombre de 57 años fue detenido este jueves por la tarde dentro de la sede de la Universidad Católica de Cuyo luego de que una estudiante denunciara que le habían dejado una bolsa con municiones mientras rendía un parcial en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

El episodio ocurrió cerca de las 16:57 en el edificio ubicado sobre avenida Felipe Velázquez al 471, en jurisdicción de la Comisaría Seccional 2ª. Según la información policial, la joven de 18 años relató que se encontraba en pleno examen cuando un compañero se acercó y le dijo que tenía “unos caramelos” para entregarle a su padre.

De acuerdo al relato de la estudiante, el hombre colocó una bolsa en el bolsillo delantero de su buzo. Sin embargo, al notar que el paquete tenía un peso inusual, decidió revisarlo y descubrió que en el interior había municiones.

La joven dio aviso inmediato a su padre, quien se presentó en la universidad y la acompañó hasta el sector donde se encontraba personal policial que realizaba tareas de relevo en el predio universitario.

Tras la denuncia, efectivos de la Sección Motorizada y de la Comisaría 2ª ingresaron al aula señalada junto con personal de seguridad privada de la institución. Para evitar alterar el desarrollo de las actividades académicas, el segundo jefe de la dependencia entrevistó al sospechoso y lo invitó a salir del aula.

Posteriormente, y en presencia de un testigo, se realizó una requisa al hombre, domiciliado en la ciudad de San Luis. Aunque no hallaron otros elementos de interés, la fiscalía de turno ordenó su detención.

Además, la Policía secuestró 11 municiones calibre 9x19 milímetros de camisa plateada, que quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para determinar qué pretendía hacer el sospechoso y por qué eligió a la estudiante para entregarle las balas.

Desde la Universidad Católica de Cuyo emitieron un comunicado oficial en el que aseguraron que “se activaron de manera inmediata los protocolos institucionales correspondientes, priorizando el resguardo y la seguridad de toda la comunidad educativa”, y confirmaron que la Justicia ya interviene para esclarecer lo ocurrido.