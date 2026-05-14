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Villa Mercedes

José Antonello reemplaza a Berta Arenas en el Policlínico Regional

El médico pasa del hospital "Verónica Bailone" al centro de salud más importante de la ciudad. Polémica por la continuidad de Renzo Cámera en la dirección administrativa.

Por redacción
| Hace 3 horas

El médico José Fernando Antonello, que venía desempeñándose como director del Hospital "Verónica Bailone" de Villa Mercedes, será el nuevo director del Policlínico Regional "Juan Domingo Perón", el centro de salud más grande de la ciudad.

 

 

El profesional fue designado para ocupar el cargo que quedó vacante tras el desplazamiento de Berta Arenas, hace una semana. 

 

 

En cuanto a la Dirección Administrativa, al frente fue ratificado Renzo Camera, hermano del director de la UPRO Rudy Camera, uno de los delfines más conspicuos del poggismo en Villa Mercedes. 

 


A Berta Arenas le aceptaron la renuncia en medio de la crisis política que atraviesa el gobierno provincial. Pertenece al espacio de "Todos Unidos", que fue parte de la coalición que, en diciembre del 2023, llegó a Terrazas del Portezuelo

 

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