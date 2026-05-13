José Giraudo quedó afuera del gabinete, pero 'mandó un mensaje' para seguir en el gobierno

El gobernador Claudio Poggi avanzó con más cambios en el gabinete y decidió la salida de José Giraudo de la Secretaría de Estado de Asuntos Institucionales y Enlace Parlamentario, que también desaparecerá de la nueva estructura.

El organismo que era ‘la pata política del gobierno’ y que fue el canal para “la compra de voluntades” -uno de los sellos de la gestión Poggi- pasará a depender de la Secretaría Legal y Técnica.

La decisión llega días después de que Giraudo, quien aspira a ser intendente de Villa Mercedes, publicara una foto junto a Alejandro Cacace, subsecretario de Reformas Estructurales del gobierno de Javier Milei. También había posteado un mensaje defendiendo su derecho a expresar aspiraciones electorales a más de un año de los comicios.

Pese a la salida del cargo, el sector encabezado por José Giraudo, emitió un comunicado ratificando su pertenencia a la coalición de gobierno.

"Seguimos siendo integrantes de la coalición de gobierno y acompañamos a la gestión del gobernador Claudio Poggi, así como lo hacemos desde la firma de la alianza electoral en marzo de 2023", indicaron desde Mercedinos por el Cambio y Sanluiseños por el Cambio.

El sector agregó que "entienden y comparten la necesidad de un cambio en esta nueva etapa de gestión para no volver al San Luis del pasado".

La relación entre Poggi y Giraudo venía de un acercamiento político desde 2024, con nombramientos de referentes del sector en cargos clave. En abril, Giraudo había elogiado al gobernador calificándolo como un "gobernador para la historia".