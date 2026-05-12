Poggi eliminó Vinculación Interjurisdiccional entre purgas disfrazadas y una crisis total

Con Poggi tratando de provocar un impacto en la gente y un Masci "sonriente", el gabinete se reduce a la mesa chica del Grupo LoLa.

En una maniobra que intenta maquillar una profunda fractura política, el gobernador Claudio Poggi decidió aniquilar la Secretaría de Vinculación Interjurisdiccional, comandada por Gabriela "Gaba" González Riollo. Aunque el discurso oficial maquilla la cuestión hablando de una reestructuración para "optimizar recursos", la realidad en los pasillos de Terrazas del Portezuelo es la de una gestión que no hace pie.



La disolución de esta cartera con rango ministerial implica que sus funciones, incluyendo la Casa de San Luis en Buenos Aires, serán absorbidas por la Secretaría General de la Gobernación. Más allá del anuncio técnico sobre el traspaso de empleados y la venta del inmueble porteño, la salida de González Riollo expone el agotamiento de una estructura que nunca logró objetivos claros. Siempre dio la sensación de que se trataba de una cartera "inventada" para favores políticos.



Tras el "humo" de Masci, la lupa sobre Turismo y Cultura y Desarrollo Humano



La desintegración de la Secretaría de Comunicación por parte de Diego Masci (que nadie se lo cree), junto a la baja de otras estructuras que eran manejadas por sectores adolfistas y radicales, marcó el inicio de un efecto dominó que evidencia falta de planificación y acciones "en caliente" ante el profundo y creciente descontento social.



Ahora, la expectativa se centra en los próximos movimientos de Poggi sobre áreas con números extremadamente flojos.



Turismo y Cultura aparece en el horizonte como el próximo punto de ajuste ante la falta de resultados, al igual que la Secretaría de Personas con Discapacidad de Luis Giraudo y la de Asuntos Institucionales de José Giraudo.



Otro flanco débil que genera críticas constantes es el Ministerio de Desarrollo Humano, cuya inoperancia empieza a ser un lastre que el mandatario ya no puede ocultar.



Rudy Camera "se prueba el traje" para Desarrollo Productivo



Los rumores de pasillo aseguran que Rudy Camera, actual director de la Universidad Provincial de Oficios (UPrO) y hermano del director del Policlínico de Villa Mercedes, ya estaría "lustrando los zapatos" para dar el salto. Su destino sería el Ministerio de Desarrollo Productivo, hoy ocupado por Federico Trombotto, quien ha quedado en el ojo de la tormenta por escándalos de corrupción como el caso El Caburé o el manejo del PANE.



Nerviosismo total en Educación



El clima en el Ministerio de Educación es de tensión absoluta. Al contador Guillermo Araujo los números se le habrían escapado de control, dejando la gestión con un "cero en rojo". El balance es desolador: el escándalo por la entrega de alimentos en mal estado a través del Programa Alimentario Nutricional Escolar (PANE), conflictos sin solución con docentes rurales, persecuciones en escuelas autogestionadas y el polémico manejo de la elección del consejo de administración en la nueva escuela de Merlo. A esto se le suma un misterioso viaje a Europa que terminó de dinamitar la confianza en su conducción.



PANE: de ministerio a dependencia en medio de sospechas de corrupción



En este contexto de purga, se confirmó que la Secretaría de Estado del PANE pierde su rango ministerial para ser absorbida por Educación. Pese a que el Gobierno asegura que el servicio para más de 100.000 alumnos no se verá afectado, la realidad es que el área ha sido señalada por una absoluta impericia y negociados que vinculan al propio Trombotto en una red con marcado olor a corrupción, utilizando la nutrición infantil como moneda de cambio en medio de la debacle oficialista.

