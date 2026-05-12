San Luis: la Marcha Federal Universitaria fue con fuertes críticas al gobierno nacional

La cuarta Marcha Federal Universitaria comenzó, a las 12:00, en la explanada del Rectorado de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), una vez finalizado el acto oficial por el aniversario de la institución.

Desde ese punto, los manifestantes empezaron a avanzar hasta la sede del Correo Argentino, donde se leyó un documento conjunto que fue elaborado de manera articulada entre estudiantes, docentes y trabajadores no docentes.

La movilización se desarrolló en medio de un escenario de fuerte debate por el financiamiento educativo y las condiciones laborales dentro del sistema universitario. Desde distintos sectores remarcaron que el ajuste presupuestario impacta directamente en el funcionamiento cotidiano de las casas de estudio.

Las universidades nacionales señalaron que las partidas actuales representan apenas el 40 por ciento del valor que tenían en enero de 2023, una situación que, según denuncian, afecta actividades académicas, tareas de investigación, programas de extensión, becas estudiantiles e infraestructura.

A eso se suma el reclamo salarial de docentes y trabajadores no docentes, quienes denuncian una sostenida pérdida del poder adquisitivo. Acompañaron la manifestación organismos que defienden el sector de discapacidad, dirigentes sociales, dirigentes políticos y trabajadores de otros sectores de la provincia