Gremios rechazan el bono provincial por considerarlo insuficiente ante la crisis salarial

Hay tensión en Terrazas frente a la indignación de los estatales por los bajos salarios. Foto: ANSL.

Tras el anuncio efectuado por el Gobernador de la Provincia respecto a la entrega por única vez de un bono extraordinario de 300.000 pesos para empleados públicos y 100.000 pesos para el Plan de Inclusión, la respuesta sindical fue de un marcado rechazo.



Tanto la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) coincidieron en que la medida es un paliativo que no ataca el problema estructural del deterioro del salario frente a la inflación.



Cuestionamientos a la naturaleza del pago



Desde AMET Regional San Luis calificaron la decisión como unilateral y arbitraria, señalando que el Estado no puede administrar los sueldos bajo criterios asistencialistas.



El gremio docente enfatizó que se trata de una suma no remunerativa, pagadera por única vez y "en negro", lo que implica que no tiene impacto sobre el aguinaldo, los adicionales ni los futuros haberes de los jubilados.



Denunciaron además una profunda inequidad, ya que el beneficio también será percibido por funcionarios con salarios elevados mientras miles de familias trabajadoras no logran cubrir sus necesidades básicas.



Reclamos por estabilidad y recomposición



Por su parte, ATE San Luis sostuvo que, aunque el dinero es necesario, no representa una recomposición salarial genuina.



La organización puso el foco en la insuficiencia de los 100.000 pesos destinados al Plan de Inclusión, argumentando que muchos de estos trabajadores cumplen las mismas tareas que el personal de planta permanente en hospitales y escuelas.



Asimismo, exigieron que el bono se extienda a los monotributistas y que se asignen partidas especiales para los trabajadores municipales de toda la provincia.



Finalmente, ante la falta de una convocatoria a paritarias, los gremios advirtieron que la lucha continúa.



ATE ya programó medidas de fuerza que incluyen ruidazos y panfleteadas (para este jueves a las 10:30 en Peatonal Rivadavia) para visibilizar el malestar, exigiendo el pase a planta permanente, recategorizaciones y salarios dignos que respeten las leyes laborales vigentes en lugar de anuncios que consideran efectistas.

