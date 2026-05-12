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Ángela Gutiérrez de Gatto y Arturo Vergara asumieron como vocales del Tribunal de Cuentas

La abogada y ex funcionaria provincial fue designada por unanimidad por la Asamblea Legislativa a fines de abril. Representa a la minoría y Vergara la mayoría. Integrarán el organismo por dos años.

Por redacción
| Hace 3 horas
Ángela Gutiérrez de Gatto y Arturo Vergara.

La Asamblea General Legislativa definió a fines de abril los dos nuevos integrantes temporarios del Tribunal de Cuentas de la Provincia. 

 


Por la minoría ingresó la abogada Ángela Gutiérrez de Gatto, propuesta por el senador Hugo Olguín. Por la mayoría fue designado el contador Jorge Arturo Vergara, que se cruzó de vereda porque venía desempeñándose como director de DOSEP.

 


Gutiérrez de Gatto asumió como vocal del Tribunal de Cuentas con un mandato de dos años. Su designación responde al ordenamiento constitucional que establece que dos de los cinco miembros del organismo deben ser elegidos por el Poder Legislativo.

 


La dirigente tiene una extensa trayectoria en la función pública provincial. Asumió en junio de 2016 como secretaria de la Vivienda en reemplazo de Miguel Ángel Gutiérrez Díaz. 

 


Fue diputada provincial entre 1989 - 1993 y secretaria privada en el Ministerio de Industria. También estuvo al frente de ANSES San Luis, cargo que asumió el mismo día en que se anunció la salida de Alejandro Vanoli como director nacional del organismo.
 

 

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