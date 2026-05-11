Boletas de hasta $1 millón: denuncian cobros arbitrarios de agua en Juana Koslay

Una comerciante de San Luis denunció presuntas irregularidades en la facturación del servicio de agua en Juana Koslay luego de recibir boletas mensuales que, según aseguró, llegaron a superar el millón de pesos por una vivienda que prácticamente no habita.

El caso expone un nuevo foco de cuestionamientos hacia la administración municipal y el sistema de liquidación de tasas y servicios, luego de que la vecina advirtiera una deuda acumulada millonaria originada —según su versión— en facturaciones incompatibles con el consumo real del inmueble.

La denunciante explicó que no reside de manera permanente en la propiedad, ubicada en la zona de Las Chacras, ya que hace algunos años se trasladó a la casa de su madre. Asegura que el domicilio permanece la mayor parte del tiempo desocupado y que solo asiste periódicamente para limpieza y mantenimiento.

En ese contexto, relató que al solicitar el estado de deuda de la vivienda se encontró con facturas de agua que oscilaban entre los $300.000 y más de $1 millón mensual.

Frente a esa situación, indicó que contrató un plomero particular para verificar posibles pérdidas internas. Según afirmó, el profesional constató que no existen pérdidas, que no hay sistema de riego funcionando y que la pileta se encuentra fuera de uso.

La situación, sostuvo, no tendría correlato con el consumo real de una vivienda sin ocupación estable.

Lo llamativo, según su planteo, es que tras reclamar personalmente ante el municipio y exigir una revisión, la última boleta habría llegado con un importe cercano a los $7.000.

Para la comerciante, esa diferencia evidencia fallas graves en el sistema de medición o facturación.

“Ellos te cobran lo que les parece”, cuestionó en diálogo privado, donde también manifestó su frustración por el tiempo y dinero invertidos para intentar resolver el conflicto.

En ese intercambio, aseguró además haber recibido recomendaciones para avanzar judicialmente: “Arrancá con la parte legal”, “hacé lo que quieras a nivel legal”, fueron algunos de los mensajes que exhibió como parte del asesoramiento informal recibido frente al conflicto.

La denunciante también manifestó sentirse desamparada ante la falta de respuestas institucionales y cuestionó que ningún funcionario municipal le haya ofrecido una solución concreta.

El episodio vuelve a instalar interrogantes sobre los criterios de cálculo y control del servicio de agua en Juana Koslay, una gestión que en reiteradas ocasiones quedó bajo observación por reclamos vecinales vinculados a tasas, servicios y presión fiscal.

Mientras no exista una explicación oficial sobre cómo se generaron montos tan elevados, el caso suma otro capítulo al malestar de contribuyentes que denuncian cobros desproporcionados y escasa capacidad de respuesta por parte del municipio.