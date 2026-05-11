El drama de un enfermero puntano: “Tengo una arteria dañada al 90% y nadie me atiende”

Jorge Domínguez, enfermero de 40 años de trayectoria, denunció públicamente el abandono del sistema de salud en San Luis tras quedar sin cobertura médica pese a su cuadro crítico. Nacido en Villa Mercedes, regresó a la provincia hace un año y hoy enfrenta EPOC severo con oxígeno, dos infartos agudos de miocardio, arritmia y daño en el músculo cardíaco.

Domínguez relató que trabajó en salud durante la pandemia y fue convocado por el Ministerio de Salud de la Nación para colaborar en Neuquén, donde el sistema estaba colapsado. A los 11 días de estar allí se contagió de COVID y neumonía bilateral, con un cuadro grave.

Actualmente tiene obra social IOMA, de la provincia de Buenos Aires, pero asegura que dejó de cubrirlo en San Luis desde septiembre de 2024. Según explicó, DOSEP rescindió el convenio con IOMA y el Hospital Central “Ramón Carrillo” no le realiza prestaciones porque figura en el sistema con obra social.

"Tengo una arteria coronaria dañada al 90% con riesgo de vida. Necesito urgente un cateterismo coronario, un eco cardiograma y colocar un stent coronario, y nadie se digna de mi salud y situación", afirmó. Asegura que desde 2025 no recibe los medicamentos que necesita y que cobra una jubilación mínima de $370.000, insuficiente para costear los estudios de forma particular, que cotizó entre $150.000 y $200.000 el año pasado.

Domínguez aseguró que le escribió al gobernador Claudio Poggi y al intendente de San Luis, Gastón Hissa, y que no tuvo respuesta. "Veo el abandono, la desidia. Como persona uno vale nada para estas personas. Ya no sé a quién más recurrir. Pese a que estoy en mi tierra siento que son insensibles y con falta de empatía", expresó.

El caso expone las consecuencias del quiebre de convenios entre obras sociales provinciales y las dificultades de acceso a tratamientos de alta complejidad para pacientes con cobertura de otra jurisdicción.