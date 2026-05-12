Tras la catarata de reclamos, el gobierno aflojó con un bono de 300 mil pesos

El malhumor que, en general, hay en la comunidad de San Luis por el deterioro que han sufrido los salarios desde diciembre del 2023 a la fecha, una vez más quedó en evidencia en las redes sociales tras el anuncio del pago de un bono extraordinario de 300 mil pesos que anunció el gobernador para los estatales y de 100 mil pesos para los trabajadores comprendidos Plan de Inclusión.

“Cínico, dicen que esto inyecta al circuito…si hubieran hecho bien las cosas no haría falta nada de esto ahora…”, expresó entre otros conceptos gigibrauer. En tanto que lemos_maxi directamente pregunto: Y, el aumento salarial?

Inmediatamente de conocer la decisión del gobernador Claudio Poggi, el secretario general de ATE, Fernando Gatica, expresó que “la presión de nuestra ATE dio resultados”.

“Luego de nuestros pedidos y de la gran difusión que realizamos sobre el verdadero estado de las cuentas provinciales, el gobierno de Claudio Poggi no pudo negarse a otorgar una suma extraordinaria”, acotó Gatica y seguidamente aclaró: “La organización seguirá peleando “por salarios dignos y mejores condiciones laborales para todas y todos”.

La suma fija de $300.000, que será por única vez, para los empleados de la administración pública, se abonará con el salario el próximo 29 de mayo. En tanto, los beneficiarios del Plan de inclusión recibirán el bono de $100.000, también por única vez, con la compensación económica del 2 de junio.

Desde el propio gobierno señalaron que “el pago de un bono supone una inyección de recursos a la economía de San Luis, sobre todo al comercio local, que verá un movimiento adicional de unos 15 mil millones de pesos para revitalizar el mercado”.