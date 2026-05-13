Zona Fría: el oficialismo avanza con el recorte y en San Luis el subsidio será focalizado

En una jornada marcada por el pulso político en el Congreso, La Libertad Avanza (LLA), en conjunto con bloques aliados como el PRO y la UCR, logró emitir dictamen de mayoría para el proyecto de ley que reforma el régimen de Zona Fría. El despacho se obtuvo tras un plenario de comisiones express que contó con la presencia de la secretaria de Energía, Carmen Tettamanti.



La iniciativa busca desmantelar la estructura de subsidios generalizados establecida por la Ley 27.637 en 2021. Bajo ese marco legal, San Luis —junto a otras provincias como Córdoba y Santa Fe— había sido incorporada íntegramente al beneficio. Con el nuevo proyecto, se establece una diferenciación tajante: mientras que la Patagonia mantendrá el esquema histórico, las zonas ampliadas (incluyendo a la provincia de San Luis) sufrirán un recorte significativo.



El impacto en San Luis



De aprobarse la ley en el recinto, el beneficio ya no será universal y los valores se duplicarían. El subsidio quedará reservado exclusivamente para los hogares de menores ingresos que formen parte del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF)



Solo accederán quienes perciban ingresos netos menores o iguales a tres canastas básicas totales o pertenezcan a programas específicos (como ReNaBaP).



La bonificación se aplicará únicamente sobre el precio del gas, eliminando el descuento sobre el total de la factura que regía hasta ahora.



Cruces y argumentos



Durante el plenario, la secretaria Tettamanti defendió la medida argumentando que el sistema actual es "injusto" por subsidiar a usuarios de alto poder adquisitivo. "Lo que queremos es que la gente que pueda pagar la energía, la pague", sentenció la funcionaria, señalando que el fondo fiduciario actual resulta insuficiente.



Desde la oposición, el bloque de Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría y cuestionó la celeridad del tratamiento. Los legisladores opositores recordaron que el beneficio que hoy se intenta recortar fue votado en su momento por figuras que hoy integran o apoyan al oficialismo, subrayando el impacto negativo que tendrá la medida en la clase media de las provincias del centro del país.



El oficialismo tiene como objetivo llevar el proyecto al recinto el próximo miércoles, buscando convertir en ley una reforma que redefine el costo de la calefacción para miles de familias en San Luis.



Parlamentario/Redacción.