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Conflicto en el radicalismo

Amparo en la UCR San Luis: piden suspender las internas por la situación de Álvarez Pinto

José Luis Riccardo solicitó a la Justicia frenar el cronograma electoral y anular resoluciones partidarias. Denuncia que el actual presidente del partido incumple la Carta Orgánica al ejercer cargos públicos.

Por redacción
| Hace 21 horas
Riccardo y Alvarez Pinto en una foto juntos, años atrás.

El dirigente radical José Luis Riccardo interpuso una acción de amparo ante la Justicia contra el Comité Ejecutivo Provincial de la Unión Cívica Radical Distrito San Luis, con el objetivo de frenar el cronograma electoral interno y declarar la incompatibilidad de Juan José Álvarez Pinto para ejercer la presidencia partidaria. 

 


Riccardo, afiliado a la UCR y patrocinado por el abogado Horacio Quevedo, fundamenta su pedido en el artículo 138 de la Carta Orgánica, el cual prohíbe explícitamente que intendentes, ministros y secretarios integren el Comité Ejecutivo Provincial. 

 


Cabe destacar que Álvarez Pinto es actualmente intendente de la Villa de Merlo y se desempeña como ministro de Turismo en la gestión provincial.

 


La presentación judicial busca que se declare la irregularidad institucional del cuerpo partidario y la nulidad absoluta de las resoluciones dictadas durante el año 2026. Como medida cautelar de no innovar, el dirigente solicita la suspensión inmediata de toda convocatoria electoral, oficialización de listas y actos derivados hasta que exista una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión.

 


Riccardo argumenta que las resoluciones vigentes son contradictorias entre sí y modifican arbitrariamente las fechas de las internas, lo que afectaría de modo manifiesto el derecho de los afiliados a participar en igualdad de condiciones. 

 


Previo a esta instancia judicial, el denunciante afirma haber agotado la vía partidaria mediante el envío de cartas documento que no obtuvieron respuesta por parte de las autoridades del partido.
 

 

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