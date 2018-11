El último destino: "Amparo" de Jorge Sallenave

La imaginación para el escritor Jorge Sallenave es una herramienta imprescindible a la hora de poner manos a la obra. Antes de sacar a la luz "Amparo", su nueva novela publicada por "La Aldaba Ediciones" puso en práctica su creatividad y dibujó en los huecos de su memoria el paisaje ideal para contar la historia que tiene como protagonista a la vida eterna.

El libro se ambienta en un desierto en el que el pueblo más próximo está a 200 kilómetros de allí. En ese mismo lugar tan desolado se encuentra el hotel "Imperial", una casa gigante destinada para todas las personas que le queda poco tiempo de vida y son rescatadas por la dueña del edificio que los invita a pasar las horas críticas de la mejor manera, aunque ella también va en busca de la vida eterna.

Entre las hojas del libro, el lector puede indagar con diferentes sentimientos y sensaciones. Es que los protagonistas se entrelazan entre sí y viven situaciones que por momentos son extrañas mientras que en otras circunstancias son comunes.

"La historia se desarrolla en un pueblo de madera que lleva el nombre del libro. Allí vive la gente que se está por morir pero entre tantos se encuentra una persona que desea ser eterna. Los lectores se sorprenderán con el final y todo el aspecto de acción y violencia que puede encontrarse en el 'Amparo", expresó Sallenave.

De repente en una de las habitaciones se despierta Eduardo Rovirosa, el otro personaje principal que fue llevado al lugar sin previo aviso. Pero lo que resulta novedoso es que a pesar de sus insistentes pedidos de regresar a su vida normal, no termina de irse del todo.

Gracias a los diálogos entre los personajes de la novela, el lector puede involucrarse con el ambiente del lugar al instante. La sequía del desierto, los calurosos atardeceres y hasta el cálido o tenebroso hospedaje del hotel "Imperial" son algunos de los aspectos que denotan en un final atrapante y sorpresivo.

Además, el escritor juega con el sueño eterno o el corto. Las pesadillas y la soledad de un joven que llega sin querer a un lugar donde es bien recibido pero que quiere salir aunque tampoco logra hacer el esfuerzo.

El desierto donde transcurre toda la historia de la novela no está inspirado en ningún lugar en particular. "Es pura imaginación que salió de mi cabeza sin pensar en ninguna locación en particular que exista en San Luis. El lector se da cuenta como la mujer protagonista pierde la fuerza de su eternidad y como logra obtener una nueva cantidad de energía en base a otros personajes. Siento que es atrapante", agregó Sallenave.

"Amparo" llegó después de "Bruno" un cuento de ciencia ficción que salió hace dos meses atrás gracias a la misma editorial mendocina, a cargo de la hermana de Sallenave, la escritora Teresita Saguí.

Durante los últimos meses, Jorge también formó parte del jurado del segundo certamen de relatos de "Los Libros de Charlie" y en conjunto eligieron a los autores ganadores que serán los que conformen la próxima antología.

"Seleccioné varios relatos que me gustaron mucho. Estoy seguro que van a salir buenos representantes. Los que vi están dentro de los criterios de la literatura aunque siento que todos implicaron un gran esfuerzo" agregó el autor.

Para Sallenave los años pasan y las ganas de escribir son inagotables. Lo que el escritor expresó es que luego de este concurso literario, las energías para evaluar a otros colegas emergentes ya se agotaron.