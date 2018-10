San Luis va a la justicia para frenar el cobro retroactivo del gas

Presentará en las próximas horas un amparo en el Juzgado Federal. Consideran que la resolución de la Secretaria de Energía de la Nación es ilegal e inconstitucional.

“Es como si viniera el dueño de la pizzería que fuimos anoche a comer y nos dijera que como aumentó hoy la mozzarella le estamos debiendo plata, de algo que ya pague”. Este claro ejemplo fue el que utilizó el fiscal de Estado, Eduardo Allende para explicar la resolución de la Secretaria de Energía de la Nación que obliga trasladar a los usuarios el impacto que habría tenido el aumento del dólar en los últimos meses, que pasó de 20 a 40 pesos, en las tarifas de gas. “Esta es una norma absolutamente ilegal e inconstitucional”, remarcó.

Eduardo Allende: “La resolución está vigente por lo cual tiene plena aplicación. Hacemos un planteo estrictamente jurídico porque creemos que es inconstitucional”

Ante esta situación, Allende expresó que el Gobierno de la Provincia va a ayudar a todos los ciudadanos de San Luis y a las Pymes con una acción abarcativa y que tenga efecto universal. “Frente esta situación y el reclamo de la sociedad, el Gobernador me instruyó a mí y al jefe del Programa de Defensa del Consumidor para iniciar una acción judicial, que va a ser un amparo donde pedimos la declaración de inconstitucionalidad de esta norma”.

El Fiscal expresó que los usuarios, comerciantes y empresas ya han pagado las facturas de abril a la fecha y ahora el gobierno Nacional le quiere hacer un reajuste sobre lo que ya se pagó. “El código civil dispone que ninguna norma puede tener efecto retroactivo y todos hemos cumplido pagando nuestra factura gas, no nos puede hacer ahora un aumento retroactivo. Además el Estado pretende dolarizar las tarifas, apoyándose en una normativa de la década 90 del gobierno de Menem, cuando teníamos economía dolarizada y que preveía el ajuste de las tarifas al precio del dólar. Pero hoy nuestra economía dista muchísimo de esa realidad. Es más, el proceso inflacionario ha llevado al dólar a duplicar su valor en los últimos meses, pero los sueldos de la gente no han seguido este proceso. Todos hemos perdido frente a este aumento exponencial”.

Alberto Montiel Díaz: “Con los últimos aumentos que aplicó el gobierno de Macri llegamos a un aumento en la tarifa del gas que ronda 3000%”

Otra de las irregularidades que marcó Allende sobre esta resolución y que reclamará en la justicia es que viola el requisito de audiencia pública para conocer cómo se conforma esa tarifa.

Por su parte, el jefe de Defensa del Consumidor advirtió que en las últimas horas se han viralizado y difundido modelos de presentación para frenar esta acción del Gobierno Nacional, ante lo que expresó que no es necesario hacer reclamos individuales. “En la factura no va a venir reflejado nada por ahora, porque es una medida que entra en vigencia en enero 2019. Con este amparo estamos anticipándonos para que no se aplique, además de los nuevos aumentos que están iniciando desde este mes y que llegaríamos a un tarifazo que ronda en el 3000% desde que inició Macri su gestión”, dijo Alberto Montiel Díaz.