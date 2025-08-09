Ardió un camión cargado con harina
Un desperfecto eléctrico causó el incendio de un camión cuando transitaba por la Autopista de las Serranías Puntanas, en la zona del Peaje de La Cumbre.
Por redacción
| Hace 4 horas
La emergencia, que ocurrió este sábado pasadas las 13:30, motivó el despliegue de unidades de bomberos (de la Policía y El Volcán) y personal del Ente de Control de Ruta, que lograron evitar que el fuego se expandiera, aunque además de originar una densa humareda, ya ha había afectado gran parte de la unidad y la carga de harina que transportaba.
Debido al estado de nerviosismo por la situación, el conductor del camión fue asistido por personal del Sempro.
