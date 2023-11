Un auto quedó en el medio de dos cabinas de peaje

La mañana de este sábado fue atípica para los empleados del peaje de La Cumbre, en la Autopista Serranías Puntanas. Un Volkswagen Vento terminó atrapado entre dos cabinas.

Según testigos, el coche venía a fuerte velocidad, en sentido de San Luis hacia Villa Mercedes, chocó contra un cono y luego terminó su recorrido entre las dos cabinas.

La conductora, al parecer, no se dio cuenta que la cabina no estaba habilitada y no pudo frenar a tiempo. El vehículo sufrió serias roturas.

Personal del Sempro asistió a la mujer, pero sus heridas no eran graves.

MAM.