Plan Tubi: denuncian sobreprecio de 375 mil pesos por bicicleta y pagos irregulares

La entrega de bicicletas del Plan Tubi, promocionada por el gobernador Claudio Poggi con videos y música en redes oficiales, quedó bajo la lupa tras un informe televisivo que apuntó a sobreprecios y opacidad en el manejo de fondos.

“Información pública, cero. No hay boletines oficiales, no hay órdenes de compra, no hay licitaciones visibles. Tuvimos que buscar por vías alternativas para saber algo”, sostuvo Tomás Méndez en su programa. Según el presupuesto obtenido, se destinaron 5.000 millones de pesos para 10.000 bicicletas, pero el propio secretario de Transporte admitió que serían “más de 8.000 alumnos” los beneficiarios, lo que eleva el costo por unidad a unos 625.000 pesos.

En el mercado, modelos idénticos cuestan entre 210.000 y 332.000 pesos. Incluso sumando casco, espejos y timbre, el valor no superaría los 250.000 pesos. “Si por bicicleta sobrefacturaste 375.000 pesos, es mucho. No sé si en Paraguay se animaron a tanto”, ironizó Méndez.

El gobernador justificó el gasto diciendo que impulsaría “la industria de la bicicleta en San Luis”. Pero, según el informe, una consulta a registros productivos confirmó que no existe ninguna fábrica de bicicletas convencional en la provincia.

El diputado nacional Ernesto Alí sumó críticas al asegurar que, pese a que Poggi dijo que la provincia estaba “quebrada” al asumir, las cuentas oficiales demostraban que había fondos para pagar tres meses de sueldos. “La primera medida que tomó fue desdoblar el sueldo de los trabajadores y suspender obras públicas, argumentando un déficit inexistente. Es mentira por la mentira misma”, acusó.

Alí también denunció depósitos irregulares: “Mandaron 500 millones de pesos a la cuenta de una mujer y después la denunciaron a ella. La semana pasada enviaron otros 90 millones a otra persona. No tenemos forma de acceder a la información, es una vergüenza”.

Hasta ahora se entregaron 5.869 bicicletas, por lo que aún faltarían más de dos mil. “Imaginate ser padre de uno de esos pibes y ver que hicieron negocio con tu hijo. La guita sale de la gente de San Luis, de sus impuestos”, cerró Méndez.