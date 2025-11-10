Horas de furia: policías lesionados en disturbios causados por vecinos borrachos

La Policía intervino por un pedido de vecinos que se quejaban por la conducta de hombres alcoholizados.Foto captura de video de "Que pasa San Francisco"

La zona conocida como “Cinco Esquinas” en San Francisco del Monte de Oro, que está próximo al puente que une la Banda Norte (parte céntrica) con la Sur, fue escenario de ‘horas de furia’ de un grupo de hombres alcoholizados que amenazaron, atacaron, lesionaron y generaron una situación de caos en esa barriada.

Algunos de los revoltosos están identificados (uno de apellido Jofré) y se esperan las medidas que adoptará la Justicia por las agresiones a los efectivos, los daños en las patrullas y por “violación de domicilio”, ya que ingresaron por la fuerza a la casa de un vecino.

Descontrol por el consumo de alcohol

El primer disturbio en el que tuvieron que intervenir los efectivos de la Comisaría 14, se inició minutos antes de las 21:00 del domingo, tras una “comunicación telefónica de vecinos, quienes advirtieron que un grupo de hombres, mientras consumían bebidas alcohólicas en la vía pública, insultaban y amenazaban” a quienes transitaban por el lugar, sin distinguir entre niños, jóvenes o adultos.

En calle Eulalio Astudillo, a la altura de la vivienda de una familia de apellido Jofré, los uniformados constataron la presencia de más de diez bebiendo bebidas alcohólicas.

Ante el despliegue de los uniformados, algunos ingresaron a una vivienda en tanto que otros fueron “identificados en el lugar”, precisó la fuente policial. Además, los efectivos tuvieron que correr dos vehículos que obstruían la calle.

Mientras esto sucedía, “dos hombres mayores de edad comenzaron a insultar y amenazar de muerte al personal policial, en especial a los que viven en la localidad.

Cuando todo parecía que iba a retornar la normalidad, tras dispersarse el grupo, sucedió otro hecho muy grave.

El segundo ataque y la acción de la Policía

Cerca de las 21:40, tal como se detalla en el informe que dio a conocer la Policía,

fue interceptado un Fiat Palio rojo cuando realizaba maniobras peligrosas. Se observó que el conductor presentaba signos de ebriedad, por lo que se solicitó la presencia de otros uniformados para realizar la prueba de alcohotest.

Y, antes de que se cumpliera con esta medida, se reinstaló la furia. “Varios de los individuos involucrados en los incidentes de Cinco Esquinas regresaron y comenzaron a agredir verbalmente a los efectivos, intentando entorpecer el procedimiento y al escapar ingresaron por la fuerza a la vivienda de una vecina.

Ataque con piedras y disparos

Momentos después, y mientras se realizaba la prueba de alcoholemia al conductor del Fiat —que arrojó un resultado de *1,50 g/l*—, el grupo volvió y arrojó piedras contra los policías y las patrullas. “Ante el riesgo real para la integridad física de los vecinos, los efectivos efectuaron disparos disuasivos al suelo con cartuchos antitumulto, logrando dispersar a los agresores”.

El saldo del disturbio fue un efectivo con escoriaciones en la pierna derecha, otro con un corte en la pierna izquierda y uno de los revoltosos alcoholizados de apellido Jofré terminó con lesiones como consecuencia del impacto de dos perdigones de goma en un brazo y la pierna izquierda.

La primera acción de la Justicia

El vehículo involucrado fue *secuestrado y trasladado a la dependencia policial*, quedando a disposición del *Juzgado Penal, Juvenil y Contravencional de la Primera Circunscripción Judicial*, a cargo de Daniela Benenatti*.

Por disposición de la *Fiscal de la U.A.F., Belén Lucero Suárez, se ordenó la formación del Informe Policial de Hecho (I.P.H.) y que la investigación sea *instruida por personal judicial de otra dependencia*, a fin de garantizar la imparcialidad del procedimiento.

Finalmente, se informó que el hombre herido por los perdigones fue trasladado al hospital local, donde recibió atención médica, y posteriormente se retiró por sus propios medios, ya que no existía orden de detención vigente en su contra al momento del hecho.

Sin embargo, se constató que el individuo *posee antecedentes policiales de diversa índole*, habiendo cumplido en el pasado medidas de prisión preventiva por distintos hechos, con sentencias, que fueron oportunamente confirmadas por la Justicia.

La otra campana

En la página de Facebook "Que pasa San Francisco", se difundieron imágenes de los incidentes y se reflejó la queja de vecinos que manifestaban que "hubo a abuso de autoridad".

Uno de ellos dijo que la Policía baleó una propiedad privada lesionando a una persona (mayor) y que un niño estuvo en peligro. "Nos dispararon a quemarropa", fustigó un testigo. .