San Francisco: muchos cariños, música y regalos en el agasajo a las madres
Este sábado a la noche, la plaza principal de la localidad fue escenario de una fiesta en la que se festejó el Día de la Madre.
Por redacción
| Hace 1 hora
En el transcurso del masivo encuentro convocado por la Intendencia Municipal, a cargo de Sandro Flores, se realizaron sorteos, juegos y hubo espectáculos artísticos.
