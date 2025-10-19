  • Nuestras redes
21°SAN LUIS - Domingo 19 de Octubre de 2025

Homenaje en la plaza central

San Francisco: muchos cariños, música y regalos en el agasajo a las madres

Este sábado a la noche, la plaza principal de la localidad fue escenario de una fiesta en la que se festejó el Día de la Madre.

Por redacción
| Hace 1 hora

En el transcurso del masivo encuentro convocado por la Intendencia Municipal, a cargo de Sandro Flores, se realizaron sorteos, juegos y hubo espectáculos artísticos.

 

