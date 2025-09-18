Van “apareciendo” los celulares robados en un comercio de San Francisco

A casi un mes de haberse perpetrado un robo en un comercio de venta de teléfonos celulares en San Francisco del Monte de Oro, la Policía de San Luis informó que recuperó, en cinco allanamientos, parte de los equipos sustraídos.

Los dispositivos móviles fueron incautados en dos procedimientos que se llevaron a cabo, el pasado 25 de agosto, en San Francisco. Los otros tres fueron este miércoles en una propiedad ubicada sobre ruta provincial 3, cerca del cruce con el río Socoscora y en dos propiedades de la capital: una correspondiente al barrio 500 Viviendas Sur y la otra al complejo 200 Viviendas.

El robo fue cometido el pasado 17 de agosto en el local de venta de artículos tecnológicos situado en las inmediaciones de la esquina de las calles San Pedro y Centenario.

En horas de la madrugada desconocidos forzaron la reja de una ventana trasera y, tras desactivar una cámara de seguridad, sustrajeron teléfonos celulares nuevos en sus respectivas cajas, además de mochilas y dinero en efectivo.

La punta de la investigación estuvo a cargo de los efectivos de la Comisaría Distrito 14°. El lunes 25 de agosto realizaron dos allanamientos en San Francisco del Monte de Oro, donde “secuestraron tres teléfonos celulares, de los cuales uno fue reconocido por el damnificado como parte de los elementos sustraídos, al encontrarse en su embalaje original y en perfecto estado de conservación”, detalla el informe policial.

Luego, la investigación continuó en manos de los expertos de la División Ciberdelitos que derivaron en los tres nuevos allanamientos, los cuales fueron ordenados por el Juzgado de Garantía N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial.

Los efectivos de la División Ciberdelitos -dependiente de la Dirección General de Investigaciones- recuperaron tres teléfonos celulares de diferentes marcas y sus respectivas tarjetas SIM.

“Con los resultados obtenidos y la información recabada, la División Ciberdelitos continúa trabajando para esclarecer el hecho en su totalidad”, precisa la gacetilla policial que no menciona cual es la situación de los implicados y si hay detenidos.