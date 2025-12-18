Choque en la segunda rotonda de la Vía del Peregrino

La segunda rotonda de la Vía del Peregrino, justo donde hay un semáforo, fue escenario de un choque matinal entre dos autos que iban en la misma dirección.

Poco después de las 8 de la mañana, un FIAT Cronos y Citroën colisionaron por razones que se tratan de establecer y del accidente solo se lamentaron cuantiosos daños materiales.

Los dos rodados iban en la misma dirección y tras el impacto se subieron a la rotonda, por lo que los oficiales de Policía que actuaron en el lugar supusieron que iban a una velocidad considerable.