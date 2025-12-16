Incendio en una celda: elevan a juicio la causa por la muerte de un interno

La Fiscalía de Instrucción 5, a cargo de Débora Roy Gitto, logró la elevación a juicio de una causa que investiga un incendio ocurrido en diciembre de 2020 en el Servicio Penitenciario Provincial de San Luis y que derivó en la muerte de un interno.

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el hecho se produjo el 11 de diciembre de 2020, alrededor de las 23:40, en la celda 2 del Módulo 1, pabellón K. Allí se encontraban alojados Luis Miguel Gutiérrez y Gastón Ezequiel Escudero Allende, de 27 años, cuando el primero habría iniciado de manera intencional un foco ígneo utilizando un colchón.

El fuego se propagó rápidamente dentro del espacio reducido de la celda, generando una gran cantidad de humo y gases tóxicos. Ambos internos sufrieron quemaduras y asfixia, por lo que fueron trasladados de urgencia al Complejo Sanitario San Luis. Pese a las maniobras médicas, Escudero Allende falleció tres días después a causa de asfixia por inhalación de monóxido de carbono, conforme al informe de necropsia.

La investigación fiscal se sustentó en testimonios de agentes penitenciarios, personal médico, informes periciales, elementos secuestrados en el lugar y otras pruebas que ubicaron al imputado en la escena y lo vincularon como autor material del incendio y responsable del resultado fatal.

La Fiscalía consideró que el accionar de Gutiérrez encuadra en un supuesto de dolo eventual, al sostener que se representó la posibilidad cierta de causar la muerte de su compañero al iniciar un incendio en un espacio cerrado, sin vías de escape, aceptando ese desenlace.

También se remarcó la gravedad del hecho por haberse producido en un contexto carcelario, poniendo en riesgo no solo a la víctima, sino también al personal penitenciario y a otros internos.

En función de estos elementos, el Ministerio Público Fiscal solicitó la elevación a juicio por los delitos de homicidio simple con dolo eventual e incendio agravado por causar la muerte, en concurso ideal, y pidió una condena de 15 años de prisión.

El Juzgado de Garantía 2 hizo lugar al planteo fiscal y resolvió elevar la causa a juicio. Escudero Allende, oriundo de Mendoza, se encontraba alojado en el penal desde marzo de ese año por tenencia de drogas.