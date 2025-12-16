Estafa millonaria: una madre se gastó el dinero reunido para una fiesta de egresados

La madre de una alumna se gastó más de 17 millones en el casino que estaban destinados al pago de la fiesta de egresados de los chicos de dos cursos.

Una grave denuncia por presunta estafa sacudió el pasado viernes a la comunidad educativa de la Escuela Provincial de Comercio N° 19 de la localidad de Eldorado, en Misiones.

La presentación fue efectuada después que los padres y alumnos detectaron un faltante millonario en los fondos destinados a la celebración. Los 17.500.000 de pesos se habían esfumado.

La situación involucró a dos cursos con un total de 35 estudiantes, cuyas familias comenzaron a aportar cuotas mensuales desde abril pasado para cubrir los gastos de la fiesta. La alarma se encendió cuando al intentar cancelar los últimos pagos, los padres descubrieron que la mayoría de los servicios no estaban abonados.

El fraude quedó expuesto cuando confirmaron que no estaban pagos el catering, el DJ, la iluminación, la fotografía ni otros servicios contratados.

Sólo se había abonado la seña del salón.

La indignación aumentó cuando se conoció un mensaje en que la mujer (identificada como Romina Enriquez, de 42 años) habría reconocido problemas de ludopatía y que el dinero recaudado lo había gastado en el casino.

Pese a todo, la fiesta pudo concretarse gracias al esfuerzo conjunto de padres, proveedores y el intendente de Eldorado.

En medio de la conmoción se destacó el gesto de los propios estudiantes que decidieron que la hija de la mujer denunciada participara igualmente de la recepción.