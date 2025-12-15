¿Promesa incumplida?: indignación de docentes "excluidos" del bono de fin de año

A mediados de noviembre, el gobernador, Claudio Poggi, anunció un bono extraordinario de fin de año de $450.000. Inicialmente, la noticia generó expectativas entre los trabajadores de la Educación, que vienen aguantando el asfixiante ajuste provincial. Pero todo se esfumó más rápido de lo pensado: a pocos días de concretarse el pago, quedó en evidencia que la medida no alcanzó a todos los profesionales por igual.



Mientras un grupo de docentes cobró en tiempo y forma la suma (el 4 de diciembre), otro segmento apenas alcanzó un proporcional que, en el mejor de los casos, llegó a los $90.000. Sin embargo, la rabia más grande está en aquellos que directamente no percibieron el dinero.



"Esto, por lo que me cuentan otros colegas, nos pasa a quienes trabajamos en escuelas generativas y autogestionadas. Cuando les conviene, estamos como en un bache legal, como si no fuésemos empleados públicos. De una u otra manera, la realidad es que no vimos un peso. Estamos cansados de ser ignorados", lamentó un lector de El Diario de la República, que por temor a represalias prefirió mantener su nombre bajo reserva.



"Yo actué mal, la verdad. Me confié en que iba a recibir el bono y pagué algunas deudas. Ahora veo que no cobraré nada y estaré en problemas. No entiendo por qué nos discriminan así, si somos docentes y ponemos el pecho diariamente en las aulas, aguantando situaciones que nadie soportaría, incluso haciendo trabajos que no nos competen", agregó otra fuente.



Poggi, durante el anuncio del bono, había manifestado su optimismo frente al esfuerzo que "todos" realizan y prometió mesiánicamente: "Cuando comencemos a salir de esta crisis, cuando comience a haber un poco de viento de cola, a nosotros nos va a agarrar con el precalentamiento hecho y rápidamente picaremos en punta".



Sin embargo, en los hechos, el repunte se ve lejano en el tiempo (siendo positivos). Mientras los bolsillos docentes están por el piso, con salarios de pobreza, las exigencias no paran de crecer. Habrá que ver si el bono finalmente se efectiviza a todo el espectro de trabajadores. Por ahora, parece cuestión de suerte.

