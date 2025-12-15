Una fiesta del trail, en un paisaje majestuoso

Con marcado éxito se realizó este domingo la carrera Trial La Carolina 2025, que tuvo más de 600 participantes. En un escenario por demás exigente se corrieron 5K, 10K, 21K y 35K.

Los competidores destacaron la majestuosidad del paisaje que tuvo ascenso en sus primeros kilómetros y descenso en los últimos. Hubo corredores de San Luis, Córdoba, Mendoza, Neuquén, La Pampa y provincia de Buenos Aires.

"Es muy bello el recorrido, aunque también muy exigente", declaró el ganador de los 35 K, Jorge Caro de San Luis. Mientras en damas la ganadora de esa categoría fue María Belén Ruiz, de Mendoza, quien destacó el recorrido y prometió volver a correr el próximo año.

Fue una fiesta en todo su esplendor lo que se vivió ayer en La Carolina que tuvo los siguientes resultados:

Masculino 35K

Jorge Caro San Luis

Emiliano Coronel El Trapiche

Gonzalo Monerris San Luis

Femenino 35K

María Belén Ruiz Mendoza

Pamela Fernández San Luis

Paulina Zarauz Córdoba

Masculino 21 K

Kay Gutiérrez San Luis

Fabián Saravia San Luis

Mateo Magdaleno San Luis

Femenino 21K

Yohana Aguirre San Luis

Adriana Pizarro San Luis

Valentina Cáridad -córdoba

Masculino 10K

Sergio Pereira Villa Mercedes

Ezequiel Giménez San Luis

Joaquín Pascale San Luis

Femenino 10K

Fernanda Magallanes Mendoza

Dionela Funez San Luis

Myriam Pereira San Luis

Masculino 5K

Jonathan Ledezma San Luis

Carlos Barroso San Luis

Aluhe Nieto San Luis

Femenino 5K

Dayana Barroso San Luis

Natalia Lucero San Luis

María Torrez San Luis