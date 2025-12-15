Una fiesta del trail, en un paisaje majestuoso
Jorge Caro y María Belén Ruiz fueron los ganadores de una jornada repleta de atletismo. "Es un recorrido muy bello, pero también muy exigente", dijo el triunfador.
Con marcado éxito se realizó este domingo la carrera Trial La Carolina 2025, que tuvo más de 600 participantes. En un escenario por demás exigente se corrieron 5K, 10K, 21K y 35K.
Los competidores destacaron la majestuosidad del paisaje que tuvo ascenso en sus primeros kilómetros y descenso en los últimos. Hubo corredores de San Luis, Córdoba, Mendoza, Neuquén, La Pampa y provincia de Buenos Aires.
"Es muy bello el recorrido, aunque también muy exigente", declaró el ganador de los 35 K, Jorge Caro de San Luis. Mientras en damas la ganadora de esa categoría fue María Belén Ruiz, de Mendoza, quien destacó el recorrido y prometió volver a correr el próximo año.
Fue una fiesta en todo su esplendor lo que se vivió ayer en La Carolina que tuvo los siguientes resultados:
Masculino 35K
Jorge Caro San Luis
Emiliano Coronel El Trapiche
Gonzalo Monerris San Luis
Femenino 35K
María Belén Ruiz Mendoza
Pamela Fernández San Luis
Paulina Zarauz Córdoba
Masculino 21 K
Kay Gutiérrez San Luis
Fabián Saravia San Luis
Mateo Magdaleno San Luis
Femenino 21K
Yohana Aguirre San Luis
Adriana Pizarro San Luis
Valentina Cáridad -córdoba
Masculino 10K
Sergio Pereira Villa Mercedes
Ezequiel Giménez San Luis
Joaquín Pascale San Luis
Femenino 10K
Fernanda Magallanes Mendoza
Dionela Funez San Luis
Myriam Pereira San Luis
Masculino 5K
Jonathan Ledezma San Luis
Carlos Barroso San Luis
Aluhe Nieto San Luis
Femenino 5K
Dayana Barroso San Luis
Natalia Lucero San Luis
María Torrez San Luis
Más Noticias