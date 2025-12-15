  • Nuestras redes
24°SAN LUIS - Lunes 15 de Diciembre de 2025

SAN LUIS - Lunes 15 de Diciembre de 2025

Correr en La Carolina

Una fiesta del trail, en un paisaje majestuoso

Jorge Caro y María Belén Ruiz fueron los ganadores de una jornada repleta de atletismo. "Es un recorrido muy bello, pero también muy exigente", dijo el triunfador.

Por redacción
| Hace 3 horas

Con marcado éxito se realizó este domingo la carrera Trial La Carolina 2025, que tuvo más de 600 participantes. En un escenario por demás exigente se corrieron 5K, 10K, 21K y 35K.

 

 

Los competidores destacaron la majestuosidad del paisaje que tuvo ascenso en sus primeros kilómetros y descenso en los últimos. Hubo corredores de San Luis, Córdoba, Mendoza, Neuquén, La Pampa y provincia de Buenos Aires.

 

 

"Es muy bello el recorrido, aunque también muy exigente", declaró el ganador de los 35 K, Jorge Caro de San Luis. Mientras en damas la ganadora de esa categoría fue María Belén Ruiz, de Mendoza, quien destacó el recorrido y prometió volver a correr el próximo año.

 

 

Fue una fiesta en todo su esplendor lo que se vivió ayer en La Carolina que tuvo los siguientes resultados:

 

 

 

Masculino 35K

 

Jorge Caro San Luis

 

Emiliano Coronel El Trapiche

 

Gonzalo Monerris San Luis

 

 

Femenino 35K

 

María Belén Ruiz Mendoza

 

Pamela Fernández San Luis

 

Paulina Zarauz Córdoba

 

 

Masculino 21 K

 

Kay Gutiérrez San Luis

 

Fabián Saravia San Luis

 

Mateo Magdaleno San Luis

 

 

Femenino 21K

 

Yohana Aguirre San Luis

 

Adriana Pizarro San Luis

 

Valentina Cáridad -córdoba

 

 

Masculino 10K

 

Sergio Pereira Villa Mercedes

 

Ezequiel Giménez San Luis

 

Joaquín Pascale San Luis

 

 

 Femenino 10K

 

Fernanda Magallanes Mendoza

 

Dionela Funez San Luis

 

Myriam Pereira San Luis

 

 

Masculino 5K

 

Jonathan Ledezma San Luis

 

Carlos Barroso San Luis

 

Aluhe Nieto San Luis

 

 

Femenino 5K

 

Dayana Barroso San Luis

 

Natalia Lucero San Luis

 

María Torrez San Luis

 

 

