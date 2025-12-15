Estudiantes y Newbery pasaron de ronda

Estudiantes de San Luis y Jorge Newbery de Villa Mercedes ganaron sus respectivos partidos y siguen en carrera en los playoffs del Regional Federal Regional Amateurs Zona Cuyo, que otorga un ascenso al Torneo Federal A de AFA.

El equipo puntano se impuso, con goles de Alexis Sosa y Alex Córdoba, por 2 a 0 a Defensores de Justo Daract, en un partido en el que “El Verde” fue superior pese a que sufrió la expulsión de Ramiro Formigo cuando el partido estaba 1 a 0.

El hecho de quedar con uno menos no le impidió marcar el segundo gol y quedarse con el triunfo.

En Villa Mercedes, Jorge Newbery goleó 6 a 1 al Atlético Concarán. En el partido que se jugó en el estadio de La Pedrera, el marcador lo abrió Leandro Valenzuela y a los dos minutos Leonardo Omisolo puso el segundo. El delantero aumentó el score.

Luego vino el único gol del Atlético conquistado por Lautaro Sartori, con lo que el primer tiempo se fue con un 3 a 1 a favor de los locales.

En el complemento aumentaron para el equipo mercedino Jesús López, Mariano Maranguello y Mauricio Ramírez.

De esta manera pasaron a los cuartos de final de la zona Cuyo Estudiantes de San Luis y Jorge Newbery, por lo que deberán enfrentarse la próxima fecha.