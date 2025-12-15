Un ángel con canciones emotivas

El año de las grandes visitas musicales a San Luis terminó con el que es posiblemente el artista más convocante del país. En medio de la nostalgia de un domingo por llover, Abel Pintos llenó el Cine Teatro San Luis y puso el dorado broche a un 2024 muy movido en materia de espectáculos en la provincia.

El concierto puntano significó también el final de la extensa gira del solista -acompañado por una gran banda y una notable producción- por todo el país. Será el tiempo ahora para Abel de descansar unos días y enfocarse para la esperada y nutrida temporada de festivales veraniegos.

El show fue también el inmejorable cierre de los festejos de los 30 años de Diego Sosa manager group, la mayor productora de espectáculos de la provincia, que tuvo un año muy complejo marcado por la crisis de la industria y por el enfrentamiento de su propietario con el ministro de cultura Juan Alvarez Pinto.

Pero si hay alguien que está ajeno a cualquier tipo de conflictos es Abel, un cantante que supo ganarse el cariño del público masivo en base a su don de buena gente, al respeto que siempre prodigó a sus espectadores y, fundamentalmente, a una discografía impecable





Muchos de los éxitos que Pintos consiguió a lo largo de su carrera se escucharon el domingo en el Cine Teatro ante más de mil personas que bailaron, gritaron, piropearon, propusieron casamiento y fundamentalmente disfrutaron de un espectáculo de primerísimo nivel.

Como muchos de los artistas de su generación, Abel fue dejando poco a poco el folclore más tradicional con que inició su camino para incursionar en otros ritmos y abrir el mercado de posibilidades. Es por eso que en un recital suyo se puede oír un reggae blanco, un cuartetazo, una bachata y muchas canciones de ritmos dulces y letras esperanzadoras.

La noche empezó con “Sueño dorado” y a partir de ese momento se sucedieron muchas emociones encapsuladas en las canciones de Abel. De la pérdida irreparable de “Bailando con tu sombra” al ruego imposible de “No me olvides”; de la súplica dolorosa de “Como te extraño” a la ternura acústica de “La llave”.

Más cómodo en lo melódico y en lo romántico que en lo bailable, Abel, sin embargo, regaló un set de canciones movidas que comenzó con “Camina (Suave y elegante)” y terminó cinco canciones después con “El Alcatraz”, una canción que grabó en su segundo disco, de 1999.





Con tan solo 41 años, Abel Pintos cumple 30 de carrera. Un tiempo en que consiguió casi todo lo que se propuso, como ser uno de los artistas más queridos del país, capaz de agotar las entradas para su show de San Luis en apenas 7 horas y remover las emociones más felices de un público que no para de agradecerle.