Omar Benítez, un artista indispensable para la provincia

El mundo del arte en San Luis recordará a Omar Benítez como un trabajador incansable, un gestor cultural que motorizó el encuentro entre colegas, un curador de visión delicada y un artista con una mano especial para la combinación cromática y figurativa. Murió el lunes pasado en el hospital Ramón Carrillo.

Hasta un mes antes que su salud se deteriore irremediablemente, Benítez, de 87 años cumplidos el 7 de marzo, trabajó en su casa de la Ciudad de La Punta, donde se radicó hace 35 años y de la que era un ciudadano ilustrado. De hecho, fue el director del primer Museo de Arte que se instaló en la ciudad, frente al Set de Cine.

En sus creaciones más recientes, muchas de corte geométrico y que aún no vieron la luz, estaba inclinado al cartón corrugado, el material con el que hizo obras en el último tiempo, ante su decisión de dejar de pintar.

Una de las características centrales de su obra artística fue la búsqueda de la expresividad de sus texturas en collages para los que usó desde papel lija, a papel madera y los cartones corrugados de diferentes grosores. En sus cuantiosas exposiciones se pudieron ver composiciones abstractas, figurativas y cubistas.

Buen conversador, elegante y distinguido, Benítez fue director del ICCED, desde donde generó actividades para los artistas plásticos de la provincia, además coordinó la histórica muestra de Molina Campos y fue el difusor de jóvenes artistas con el programa "Comenzamos con Arte", junto a Adriana Toledo.

Cuando fue funcionario del área Cultura del Gobierno provincial pidió solo dos empleados y un chofer con los que recorrió la provincia con las obras de la colección BAS XXI e hizo 48 exposiciones.



