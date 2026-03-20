Absolvieron a Cintia Ramírez en el juicio por la compra del colectivo

Tras una semana de intensas audiencias en los tribunales de la ciudad de San Luis, el tribunal del Colegio de Jueces, integrado por Fernando de Viana, Karina Lucero Alfonso y María Eugenia Zabala Chacur, dictó la absolución de Cintia Ramírez. La exsecretaria de Deportes de la provincia llegó a esta instancia judicial procesada por la entrega de un subsidio destinado a la compra de un colectivo para el San Luis Fútbol Club, pero finalmente fue declarada inocente por los magistrados intervinientes.



El veredicto del tribunal se basó en la aplicación del principio del beneficio de la duda, al considerar que no se recolectaron pruebas suficientes para sostener una condena por irregularidades en la gestión del mencionado subsidio. La sentencia puso fin a un proceso que mantuvo el foco sobre la administración de los fondos destinados al desarrollo del fútbol femenino durante la gestión anterior en la Secretaría de Estado de Deportes.



Durante el proceso, la defensa de Ramírez, encabezada por el abogado Marcos Juárez, sostuvo de manera firme que toda la gestión se realizó bajo el marco legal correspondiente. El letrado insistió en que el colectivo fue entregado cumpliendo con todos los controles legales de la administración pública y que la unidad se encontraba habilitada y en perfectas condiciones para su uso inmediato por parte del club.



Con esta resolución, la exfuncionaria queda liberada de los cargos que pesaban en su contra en esta causa específica. La decisión del tribunal cierra un capítulo judicial de alta exposición pública, reafirmando los argumentos de la defensa sobre la regularidad de los procedimientos administrativos ejecutados para la adquisición del vehículo de transporte deportivo.

Por otra parte, fue condenada por delitos de negociaciones incompatibles bajo la pena de un año y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Su defensa apelará la medida.

