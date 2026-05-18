Billetes falsos, marihuana, una agente penitenciaria y un empleado municipal

Un confuso episodio en el que estarían involucrados una agente penitenciaria y un empleado de protocolo de la Municipalidad de San Luis fue descubierto el domingo a la noche tras un procedimiento policial iniciado luego de que un joven pagó en un kiosco con un billete falso de 20 mil pesos. El operativo habría descubierto más moneda falsificada y algo de marihuana.

El movimiento policial sucedió en la manzana 324 del barrio 400 Viviendas Sur, donde un automóvil fue detenido por los agentes luego de intentar pagar mercadería en un negocio del barrio San José con dinero apócrifo. En el rodado, un Chevrolet Prisma, iban un joven de unos 20 años y dos mujeres, mayores de 30. Una de ellas sería agente penitenciaria.

La información extraoficial -debido a que la Policía se negó a brindar datos al respecto- indica que en el automóvil había una gran cantidad de dinero falso y que el grupo habría circulado por distintos barrios de la ciudad para hacer compras con esa modalidad.

Durante el procedimiento nocturno –que tuvo escenas de gritos por parte de las mujeres que decían tener frío y sufrir la baja de la presión- también se secuestró marihuana, que el conductor reconoció como propia.

El auto quedó incautado en la dependencia policial y los billetes serán peritados para determinar su origen.