¿Fue por un ajuste de cuentas o anda suelto un pirómano?

Los problemas de vieja data e incurables entre dos familias de la ciudad de San Luis, serían el motivo que derivaron en el incendio provocado en un automóvil que quedó totalmente destruido. Una segunda hipótesis que manejan los policías, es que fue causado por un pirómano.

El extraño hecho se registró este domingo, alrededor de las 08:00, en la esquina de 25 de mayo y el Pasaje Mendoza, en el oeste capitalino.

Una dotación de la División Cuartel Central de la Dirección General de Bomberos de la Policía (DG-11) se ocupó de sofocar las llamas en el vehículo bordó, que ahora solo sirve como chatarra.

Tras las tareas de extinción se realizó una inspección ocular, un relevamiento fotográfico y toma de datos. Con estas evidencias se determinó que el fuego se originó en el habitáculo interior del rodado y que el siniestro presentaba características de intencionalidad.

Por su parte, el dueño del rodado, un joven de 24 años, manifestó a la Policía que al revisar las cámaras de seguridad de su casa estableció que un hombre fue quien provocó el incendio.

La vocería policial indicó que la denuncia fue efectuada en la Comisaría Seccional 4° que, con la intervención de la justicia, tratarán de identificar al pirómano.