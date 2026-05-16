Estalló un escándalo en la investigación del crimen de las turistas francesas

El Ministerio Público Fiscal de Salta emitió un duro comunicado denunciando que este viernes, se obstaculizó de manera ilegítima una orden judicial en el marco de la causa por el doble femicidio de las ciudadanas francesas Cassandre Bouvier y Houria Mounmi.

El incidente ocurrió durante el traslado por la fuerza pública de Beatriz Elizabeth Yapura al Servicio de Biología Molecular Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), donde debía someterse a un hisopado bucal de ADN ordenado por el juez de Garantías Ignacio Colombo. Según el parte oficial, Yapura se arrojó al suelo, se negó a cooperar e intentó morder al personal médico, obligando a suspender la medida por razones de seguridad.

La Unidad Fiscal interviniente tildó de "llamativa" la logística montada alrededor del frustrado procedimiento. Al ingresar a la sala, las autoridades descubrieron que la mujer llevaba un micrófono inalámbrico oculto y acondicionado entre sus prendas, presuntamente conectado con corresponsales franceses y periodistas locales apostados en el lugar.

Asimismo, según pudo saber la Agencia NA,la Fiscalía iniciará investigaciones penales contra los abogados defensores Roberto Adrián Reyes y Humberto Vargas, quienes filmaron el episodio con sus teléfonos móviles e incitaron a la mujer a exigir la presencia del Gobernador, ignorando que los peritos de parte propuestos por ellos mismos habían sido aceptados por la Justicia desde el 10 de abril sin que se presentaran a tomar posesión del cargo.

El requerimiento de la muestra de Yapura -pareja de Santos Clemente Vera- responde a una línea de investigación que busca cotejar un perfil genético femenino detectado por peritos franceses en el cuerpo de Cassandre Bouvier.

Para descartar hipótesis de contaminación por arrastre o transferencia, la Justicia citó a un grupo de mujeres vinculadas a los imputados, personal de laboratorio de la UBA y a la médica que realizó las autopsias, Ana María Vega; todas ellas ya cumplieron con la extracción de manera voluntaria.

Desde la Fiscalía aclararon de forma tajante que un eventual resultado positivo no implica una acusación penal ni alterará la situación de Santos Clemente Vera, quien fue definitivamente sobreseído por el Tribunal de Impugnación luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación anulara su condena.

Este nuevo impulso científico atiende a un pedido expreso de Jean Michel Bouvier (padre de Cassandre), quien solicitó formalmente considerar los estudios genéticos realizados en Europa. En ese marco, una comitiva del Ministerio Público Fiscal viajará a Francia la próxima semana, mediante exhorto internacional y con apoyo de Cancillería, para recabar nuevos testimonios y recolectar las pericias originales en París.