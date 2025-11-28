Imputaron a “abuelita”, una mujer de 77 años que vendía droga en Salta

La Policía de Salta detuvo a los implicados el 20 de noviembre. Foto: NA.

Cuatro personas, entre ellas una mujer de 77 años, fueron imputadas por dedicarse al narcomenudeo en la ciudad salteña de Orán.



Conforme a la información publicada por el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta, la implicada había comercializado estupefacientes junto a tres jóvenes de entre 17 y 19 años en una vivienda.



Una denuncia anónima se radicó el 25 de marzo, motivo por el que la División de Drogas Peligrosas de Orán comenzó una investigación para hallar a los responsables.



La Fiscalía Penal 3 determinó que los involucrados conseguían las sustancias, se encargaban de fraccionarlas y luego se las vendían a jóvenes mediante la técnica conocida como “pasamanos”, al tiempo que las familias presentaban antecedentes por infracción a la Ley de Estupefacientes.



El 20 de noviembre, la Policía efectuó el allanamiento y demoró a 12 personas, entre ellas a una septuagenaria y los tres hombres.



La anciana apodada “la abuelita” poseía envoltorios de marihuana y cocaína entre sus partes íntimas, mientras que en el domicilio se encontraron dinero en efectivo, celulares y herramientas para fraccionar la droga.



NA.