Encontraron muerto a un hombre en la puerta de su casa de Villa de la Quebrada

Solo el grito potente de la catas se oía en la siesta de la Villa de la Quebrada, mientras un grupo de policías trabajaba alrededor del cadáver de un hombre de 45 años que fue encontrado muerto pasado el mediodía del martes 17 de marzo. La presencia de los efectivos, entre los que hubo hombres de la división Homicidios, estaba destinada a descartar cualquier hipótesis violenta sobre el hecho.

La casa que fue visitada por los investigadores queda en el kilómetro 31 de la Autopista 25 de Mayo, en el costado oeste, camino a Nogolí. Está cerca del campo de jineteadas y destrezas.

En principio, los oficiales no habrían encontrado signos de violencia en el cuerpo del hombre, que no fue identificado.Es por eso que la primera hipótesis es la de muerte natural, con la que se cerraría el caso.