Una puntana rindió el mejor examen de extranjeros para residencias médicas en España

La puntana Mercedes Petrino rindió el mejor examen de extranjeros que quieren acceder a la residencias de Medicina en España y puso el nombre de la provincia en un escalón de primer nivel mundial. La médica fue la mejor aspirante no española para acceder al sistema de salud pública en las exigentes pruebas de las participan aspirantes de todo el mundo.

Mercedes tendrá el número de orden 105 para elegir lugar de residencia en el Sistema Nacional de Salud de España, un buen resultado que no sorprende debido a sus antecedentes.

El logro de Petrino, hija de un docente de la UNSL, fue publicado en la prestigiosa revista Redacción Médica. "No me esperaba que me hubiese ido tan bien", reconoció la puntana, quien en un primer momento no creyó que había conseguido tamaño mérito. “Estoy súper feliz y emocionada", sostuvo la profesional.

Es la segunda vez que Mercedes consigue plaza en el sistema español. La puntana ingresó en el Hospital Universitario La Paz, en Madrid, para cursar Anatomía Patológica en 2021.

La doctora se graduó en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza y considera que la Medicina es una ciencia que no tiene fronteras. "Es universal. Usamos prácticamente los mismos libros y vemos las mismas materias", aseguró sobre la formación en Argentina y en Europa. Además, la joven profesional realizó una residencia en un hospital de Roma, a la que consideró una gran experiencia.