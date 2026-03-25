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Disturbio en un complejo de fútbol dejó un joven demorado y tres menores bajo resguardo

Una gresca ocurrida en Riobamba y Centenario terminó con agresiones físicas, daños totales en un vehículo y fuertes críticas a la falta de medidas preventivas por parte de las autoridades provinciales.

Por redacción
| Hace 3 horas
Canchas de la ciudad atravesadas por la violencia. Foto: gentileza.

La violencia volvió a empañar una jornada deportiva en San Luis capital, esta vez en un predio de canchas de fútbol ubicado en la intersección de las avenidas Riobamba y Centenario. El incidente se desencadenó durante la disputa de un partido, cuando una discusión escaló hasta convertirse en una riña generalizada. 

 


Según el relato de un joven de 20 años que resultó herido, uno de los atacantes le propinó un golpe de puño en el rostro para luego ensañarse con su automóvil, un Fiat Uno blanco, subiéndose al capot y destruyendo el parabrisas a patadas antes de emprender la huida.

 


Tras el alerta al 911, efectivos policiales lograron interceptar a los involucrados en las inmediaciones del lugar. Un joven de 19 años fue demorado y trasladado a la Comisaría Seccional 2° tras mostrarse agresivo y negarse a ser identificado. 

 


En tanto, tres adolescentes de entre 15 y 16 años fueron puestos a resguardo por personal de la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF), luego de que uno de ellos admitiera su responsabilidad en los daños al vehículo. 

 


El hecho ha despertado la indignación de los vecinos, quienes cuestionan la inacción de la Secretaría de Deportes ante la repetición de estos episodios de violencia en los complejos deportivos de la provincia.

 

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