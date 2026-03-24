Invasión de "chinches" en el barrio 119 Viviendas: vecinos apuntan inacción municipal

Una situación preocupante atraviesan los vecinos del barrio 119 Viviendas (Cerro de la Cruz), en la zona norte de la ciudad, debido a una masiva invasión de chinches que comenzó a registrarse hace aproximadamente quince días.



La proliferación de estos insectos alcanzó niveles alarmantes, afectando la vida cotidiana de las familias que residen especialmente en las manzanas 284 y 120, donde la acumulación en espacios comunes es visible y constante.



El foco del conflicto radica en la falta de respuesta por parte de las autoridades locales. Los damnificados aseguran que han cumplido con todos los pasos administrativos correspondientes, registrando múltiples pedidos de intervención ante la municipalidad.



Sin embargo, a pesar de contar con los números de reclamo oficiales y las constancias de las solicitudes realizadas por distintos propietarios de la zona, hasta el momento no se ha enviado personal para realizar tareas de desinsectación o limpieza.



La preocupación de la barriada crece a medida que pasan las horas, ya que la plaga comenzó a traspasar los límites de las veredas y patios para ingresar directamente al interior de los domicilios.



En diversos registros fílmicos y fotográficos aportados por los vecinos, se puede observar cómo los insectos se agrupan en paredes y aberturas, generando un foco de suciedad y el temor lógico ante posibles riesgos sanitarios o picaduras.



"Es impresionante la cantidad que hay en toda la manzana. Ya no sabemos qué hacer porque estamos a la espera de una solución que no llega y los insectos están adentro de las casas", explicaron los residentes afectados.



El pedido es unánime: exigen acciones efectivas y concretas de manera inmediata para frenar el avance de la plaga antes de que se extienda a otros sectores del barrio. Mientras tanto, los vecinos permanecen en estado de alerta, con sus comprobantes de reclamo en mano como prueba de una gestión que, por ahora, brilla por su ausencia.

